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Товарооборот РФ и Китая в январе — марте вырос на 28,7%, до $38,17 млрд — таможня КНР

10:32 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот России и Китая в январе — марте вырос в годовом исчислении на 28,7%, достигнув 38,17 млрд долларов. Об этом сообщило в среду Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за три месяца вырос на 25,9% и составил около 16,44 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 31%, до 21,73 млрд долларов.

Положительное сальдо России за январь — март достигло 5,29 млрд долларов, увеличившись по сравнению с первым кварталом 2021 года на 68%.

Официальный представитель ГТУ Ли Куйвэнь отметил, что правительство КНР планирует поддерживать с Россией нормальные торговые отношения, несмотря на сложную обстановку на Украине. «Что касается украинского кризиса, <…> мы следим за ситуацией. Китайская таможня продолжит содействовать развитию регулярного торгово-экономического сотрудничества КНР с Россией и Украиной», — заявил он на пресс-конференции.

Товарооборот между РФ и Китаем в 2020 году в связи с пандемией коронавируса сократился на 2,9% (до 107,76 млрд долларов), а в 2021-м вырос на 35,8%, достигнув рекордной отметки в 146,88 млрд долларов.

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