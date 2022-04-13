Рекомендации клиентам Сбера по работе мобильного приложения СберБанк Онлайн на платформе Android
11:08 13.04.2022
Из-за введенных санкций мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play.
Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Сбер рекомендует клиентам не удалять установленное приложение банка.
Новые пользователи или клиенты, которые по какой-либо причине удалили приложения Сбера с Android-устройств, могут скачать его по ссылке. Необходимо проявлять бдительность и устанавливать приложения Сбера только по этой ссылке на официальном сайте банка.
Для проведения необходимых банковских операций можно также использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для использования на мобильных устройствах.
Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности.
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