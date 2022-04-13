0
0
161
НОВОСТИ

Рекомендации клиентам Сбера по работе мобильного приложения СберБанк Онлайн на платформе Android

11:08 13.04.2022

Из-за введенных санкций мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play.

Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Сбер рекомендует клиентам не удалять установленное приложение банка.

Новые пользователи или клиенты, которые по какой-либо причине удалили приложения Сбера с Android-устройств, могут скачать его по ссылке. Необходимо проявлять бдительность и устанавливать приложения Сбера только по этой ссылке на официальном сайте банка.

Для проведения необходимых банковских операций можно также использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для использования на мобильных устройствах.

Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:05 13.04.2022
МЭА спрогнозировало падение добычи нефти в России на 3 млн б/с в мае из-за санкций
0
42
12:00 13.04.2022
В России выявили 11 754 случая заражения коронавирусом за сутки
0
50
11:32 13.04.2022
Российские пользователи подали иск к Netflix
0
118
11:20 13.04.2022
Уровень инфляции в Британии в марте вырос до наивысшего значения с 1992 года
0
130
11:11 13.04.2022
Сбер предупредил о мошенниках, выманивающих деньги под видом акции от программы СберСпасибо
0
148
11:05 13.04.2022
МО РФ подтвердило, что свыше 1 тысячи украинских военных сдались в плен в Мариуполе
0
145
11:00 13.04.2022
Президенты Польши и стран Балтии отправились с визитом на Украину
0
127
10:58 13.04.2022
В подмосковном Королеве с размахом отметили День космонавтики
0
138
10:32 13.04.2022
Товарооборот РФ и Китая в январе — марте вырос на 28,7%, до $38,17 млрд — таможня КНР
0
188
10:20 13.04.2022
Японии негласно предложили присоединиться к AUKUS - СМИ
0
223

Возврат к списку