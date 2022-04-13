Сбер предупредил о мошенниках, выманивающих деньги под видом акции от программы СберСпасибо

11:11

Конкурсы и розыгрыши – одна из любимых уловок киберпреступников. Многие люди охотно соглашаются принять участие в сомнительных акциях в надежде получить значительное вознаграждение.

Вот как строится обман в одной из актуальных мошеннических схем: злоумышленник звонит или пишет в мессенджере и предлагает поучаствовать в «опросе от Сбера». Взамен клиенту обещают начислить бонусы от СберСпасибо.

Перед началом опроса жертве рекомендуют внести на карту как можно больше денег, так как якобы банк пополнит бонусный счет на количество бонусов, равное балансу карты. После пополнения у клиента просят номер его карты, а затем вводят его на одном из онлайн-сервисов переводов и платежей.

В результате клиенту приходит СМС с кодом, который мошенники выманивают, утверждая, что этот код нужен для зачисления бонусов. На самом деле это одноразовый пароль, который, наоборот, подтверждает списание с карты.

«Чтобы не пострадать от подобной схемы, всю информацию об акциях для клиентов Сбера необходимо перепроверять только в официальных источниках. Если на официальных ресурсах банка о конкурсе ничего не пишут, откажитесь от участия, – подчеркнул Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Но самое главное – не передавайте номер своей карты незнакомцам и никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте одноразовые коды из СМС».

Со всеми действующими предложениями и акциями от СберСпасибо можно ознакомиться на сайте.