МО РФ подтвердило, что свыше 1 тысячи украинских военных сдались в плен в Мариуполе

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 1 тысячи украинских военных добровольно сдались в плен в Мариуполе, среди них 162 офицера и 47 военнослужащих женского пола. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В городе Мариуполе в районе металлургического комбината имени Ильича в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сдавшихся военнослужащих украинских вооруженных сил 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола», — сказал Конашенков.