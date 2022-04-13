Уровень инфляции в Британии в марте вырос до наивысшего значения с 1992 года
11:20 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовой уровень инфляции, зафиксированный в Великобритании в марте, достиг 7%, что является наивысшим значением с марта 1992 года, когда этот показатель составил 7,1%. Об этом говорится в докладе, опубликованном в среду Национальной статистической службой Соединенного Королевства.
В феврале по сравнению с тем же периодом прошлого года индекс потребительских цен в Великобритании вырос на 6,2%. Согласно прогнозам экспертов, в марте этот показатель должен был составить 6,7%, однако оказался выше ожидаемого уровня, а в апреле может приблизиться к 8%.
За март цены для британских потребителей выросли на 1,1% по сравнению с 0,8% в феврале и 0,3% в марте прошлого года.
Последние прогнозы британского Бюро по бюджетной ответственности говорят о том, что в 4-м квартале этого года инфляция в стране может составить 8,7%. Некоторые эксперты высказывают и более пессимистические оценки на уровне 10% и выше. Таких показателей в стране не наблюдалось уже больше 40 лет.
Одним из главных двигателей инфляции в королевстве в настоящий момент является рост цен на электроэнергию. 1 апреля верхний предел цен на электричество для домохозяйств был пересмотрен в сторону повышения, после чего размер среднего счета для британцев, использующих дома как электричество, так и газ, вырос на 54% — с 1 277 фунтов до 1 971 фунта в год (1 660 и 2 570 долларов соответственно). После очередного пересмотра в октябре данный показатель может составить уже от 2 750 до 2 950 фунтов (от 3 580 до 3 840 долларов). Таким образом, по итогам года цена на электричество для британских потребителей может вырасти на 115-130%.
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