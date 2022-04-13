МЭА спрогнозировало падение добычи нефти в России на 3 млн б/с в мае из-за санкций
12:05 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Добыча нефти и экспорт в России снижаются на фоне действия санкций и отказов импортеров, последовавших после начала специальной военной операции на Украине. В апреле добыча нефти в России снизится на 1,5 млн б/с, темпы падения могут ускориться до 3 млн б/с уже в мае, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
По подсчетам агентства, в апреле производство нефти в России уже снизилось на 700 тыс. б/с. «Мы полагаем, что по итогам этого месяца падение затронет уже 1,5 млн б/с, так как российские НПЗ сокращают загрузку из-за отказов импортеров закупать продукцию. Российские хранилища переполняются», — считают в МЭА. По прогнозам агентства, с мая Россия может потерять уже до 3 млн б/с нефтяной добычи на фоне международных санкций и потери экспортных направлений.
При этом в МЭА отметили, что некоторые покупатели в Азии краткосрочно увеличили закупки российского сырья с учетом большого дисконта, но в настоящее время признаков того, что Китай наращивает импорт российской нефти нет. Китайские НПЗ снизили загрузку из-за ковидных ограничений, недавно введенных в стране.
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