Правящая в ФРГ коалиция согласилась поставить тяжелые вооружения Киеву — депутат

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая в Германии коалиция (Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия — СвДП) договорилась о поставках тяжелых вооружений Украине. Об этом сообщил в среду в «Твиттере» эксперт фракции СвДП по вопросам обороны Маркус Фабер.

«Германия сейчас быстро поставит на Украину тяжелое оружие. Я рад, что мы, фракция СвДП, смогли убедить в этом наших коалиционных партнеров», — написал он.