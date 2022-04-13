0
0
58
НОВОСТИ

Чеченские подразделения начали работу по ликвидации групп наемников в ЛНР — Кадыров

13:32 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чеченские спецподразделения, принимающие участие в специальной операции РФ на Украине, начали работу по ликвидации наемнических групп в ЛНР, сообщил в среду в своем телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Чеченские спецподразделения начали масштабную работу по ликвидации наемнических групп в Луганской Народной Республике. В их состав сейчас преимущественно входят так называемые ичкерийский, грузинский и другие батальоны преступников», — написал Кадыров.

По его словам, основной фронт развернулся в городе Попасная. «В масштабных боестолкновениях наши бойцы демонстрируют явное преимущество», — добавил глава Чечни.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:20 13.04.2022
Правящая в ФРГ коалиция согласилась поставить тяжелые вооружения Киеву — депутат
0
85
13:05 13.04.2022
Меры поддержки создают для бизнеса льготный кредитный портфель в 3 трлн руб. — Белоусов
0
108
13:00 13.04.2022
В Москве выявили 933 заразившихся коронавирусом за сутки
0
108
12:32 13.04.2022
США стали главной угрозой для мирного освоения космоса — МИД КНР
0
183
12:27 13.04.2022
Как помогать в новых реалиях: инновации платформы СберВместе
0
148
12:20 13.04.2022
Суд в Москве арестовал россиянина за попытку вступить в вооруженное формирование Украины
0
203
12:18 13.04.2022
Сбер выпустил рекомендации клиентам по работе мобильных приложений на платформе Android
0
213
12:05 13.04.2022
МЭА спрогнозировало падение добычи нефти в России на 3 млн б/с в мае из-за санкций
0
205
12:00 13.04.2022
В России выявили 11 754 случая заражения коронавирусом за сутки
0
167
11:32 13.04.2022
Российские пользователи подали иск к Netflix
0
271

Возврат к списку