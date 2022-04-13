Чеченские подразделения начали работу по ликвидации групп наемников в ЛНР — Кадыров
13:32 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чеченские спецподразделения, принимающие участие в специальной операции РФ на Украине, начали работу по ликвидации наемнических групп в ЛНР, сообщил в среду в своем телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Чеченские спецподразделения начали масштабную работу по ликвидации наемнических групп в Луганской Народной Республике. В их состав сейчас преимущественно входят так называемые ичкерийский, грузинский и другие батальоны преступников», — написал Кадыров.
По его словам, основной фронт развернулся в городе Попасная. «В масштабных боестолкновениях наши бойцы демонстрируют явное преимущество», — добавил глава Чечни.
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