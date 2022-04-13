РФ может нарастить поставки своих энергоресурсов в другие регионы мира — Путин
14:12 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ может увеличить потребление своих нефти, газа и угля на внутреннем рынке и нарастить поставки в другие регионы мира, заявил президент России Владимир Путин в среду на совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ.
«Что касается российской нефти, угля, газа — мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку сырья, а также нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира, туда, где они действительно нужны», — сказал глава государства.
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