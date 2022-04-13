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В Курской области обстрелян пограничный пункт пропуска, жертв нет — власти

15:12 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка Курской области в среду днем подвергся обстрелу, с российской стороны жертв нет. Об этом сообщается на странице администрации Кореневского района в «ВКонтакте».

«Час назад был обстрелян огнестрельным оружием пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет», — говорится в сообщении.

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