В Курской области обстрелян пограничный пункт пропуска, жертв нет — власти
15:12 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка Курской области в среду днем подвергся обстрелу, с российской стороны жертв нет. Об этом сообщается на странице администрации Кореневского района в «ВКонтакте».
«Час назад был обстрелян огнестрельным оружием пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет», — говорится в сообщении.
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