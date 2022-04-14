Белый дом опроверг сообщения о предложении Японии присоединиться к партнерству AUKUS
09:20 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду опровергла сообщения о том, что правительство Японии на неофициальном уровне получает предложения о присоединении к оборонному партнерству AUKUS, которое осенью прошлого года создали Австралия, Великобритания и США.
«Сообщения в СМИ являются некорректными», — заявила она на брифинге для журналистов. Псаки напомнила, что власти Японии уже также опровергли эту информацию.
По ее словам, страны, входящие в партнерство, в настоящий момент сосредоточены на «окончательной выработке трехсторонней программы работы над целым рядом передовых военных возможностей». «Но это не план JAUKUS (включения Японии в AUKUS — прим. ТАСС)», — подчеркнула представитель Белого дома.
О том, что правительство Японии на неофициальном уровне получает предложения присоединиться к AUKUS, ранее сообщила газета «Санкэй». По ее утверждению, Австралия, Великобритания и США выражают заинтересованность в подключении потенциала Токио к новейшим военным разработкам. В частности, по ее данным, речь идет об участии Японии в создании гиперзвукового оружия, средств электронной и кибернетической войны, искусственного интеллекта, криптосистем. Предложения о присоединении к AUKUS, утверждает газета, поступают от всех трех стран этой структуры. На пресс-конференции в Токио в среду генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно опроверг сообщение газеты.
Новости
- 09:32 14.04.2022
- В Конгрессе произошел раскол после решения Байдена снять с вооружения ядерную ракету - Politico
- 09:05 14.04.2022
- Агентство по ядерной энергетике ОЭСР приостанавливает членство России в организации
- 09:00 14.04.2022
- Крейсер «Москва» ЧФ РФ получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса после пожара
- 22:50 13.04.2022
- Линия связи между военными США и РФ по Украине есть, но сообщений по ней нет - Пентагон
- 22:16 13.04.2022
- Президент Польши выступил против переговоров с Россией..
- 22:00 13.04.2022
- В Харькове формируются отряды из осужденных за тяжкие преступления - МО РФ
- 21:43 13.04.2022
- Москва высылает из страны старшего дипломата Посольства Чехии в РФ
- 20:36 13.04.2022
- Ле Пен: Решение о статусе Крыма было принято на референдуме...
- 20:15 13.04.2022
- ВС РФ могут нанести удары по объектам в Киеве, если не прекратятся попытки диверсий - МО РФ
- 20:10 13.04.2022
- Порт Мариуполя освобожден от боевиков "Азова" - Минобороны РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать