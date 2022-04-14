Белый дом опроверг сообщения о предложении Японии присоединиться к партнерству AUKUS

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду опровергла сообщения о том, что правительство Японии на неофициальном уровне получает предложения о присоединении к оборонному партнерству AUKUS, которое осенью прошлого года создали Австралия, Великобритания и США.

«Сообщения в СМИ являются некорректными», — заявила она на брифинге для журналистов. Псаки напомнила, что власти Японии уже также опровергли эту информацию.

По ее словам, страны, входящие в партнерство, в настоящий момент сосредоточены на «окончательной выработке трехсторонней программы работы над целым рядом передовых военных возможностей». «Но это не план JAUKUS (включения Японии в AUKUS — прим. ТАСС)», — подчеркнула представитель Белого дома.

О том, что правительство Японии на неофициальном уровне получает предложения присоединиться к AUKUS, ранее сообщила газета «Санкэй». По ее утверждению, Австралия, Великобритания и США выражают заинтересованность в подключении потенциала Токио к новейшим военным разработкам. В частности, по ее данным, речь идет об участии Японии в создании гиперзвукового оружия, средств электронной и кибернетической войны, искусственного интеллекта, криптосистем. Предложения о присоединении к AUKUS, утверждает газета, поступают от всех трех стран этой структуры. На пресс-конференции в Токио в среду генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно опроверг сообщение газеты.