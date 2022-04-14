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В Конгрессе произошел раскол после решения Байдена снять с вооружения ядерную ракету - Politico

09:32 14.04.2022 Источник: Lenta.ru

Решение администрации президента США Джо Байдена снять с вооружения новую крылатую ракету морского базирования с ядерным боезарядом вызвало раскол в конгрессе, поскольку республиканцы выступают против этого шага. Об этом пишет издание Politico.

«Так или иначе, мы должны отменить это решение», — сказал Дуг Ламборн, главный республиканец в комиссии палаты представителей по стратегическим силам ВС США, которая курирует ядерный арсенал страны.

Отмечается, что если конгресс выделит финансирование на сохранение ядерной крылатой ракеты, это нанесет большой удар по сторонникам Байдена, которые возлагали большие надежды на сдержанную ядерную политику и умеренные расходы на оборону. В 2021 году бюджетное управление конгресса подсчитало, что новая крылатая ракета и ее боеголовка обойдутся по меньшей мере в 10 миллиардов долларов, поэтому встал вопрос о целесообразности ее списания.

Оборонный бюджет Байдена направлен на то, чтобы свести к нулю финансирование крылатой ракеты SLCM-N и вывести из эксплуатации ядерную гравитационную бомбу B83. Республиканцы уже критиковали бюджет национальной обороны Байдена на 2023 финансовый год в размере 813 миллиардов долларов как недостаточный для борьбы с высокой инфляцией и удовлетворения потребностей военачальников по всему миру. Теперь законодатели от Республиканской партии утверждают, что администрация не прислушивается к советам своего генералитета.

Сторонники политики Байдена предупреждают, что крылатая ракета морского базирования, более ранняя версия которой была снята с вооружения в начале 1990-х годов и окончательно выведена из эксплуатации при администрации Барака Обамы, дестабилизирует ситуацию и будет способствовать гонке вооружений с Китаем и Россией.  Lenta.ru

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