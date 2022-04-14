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Более 790 тыс. человек прибыли в Россию из Донбасса и с Украины

10:00 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число граждан, прибывших в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины, на утро четверга превысило 790 тыс. человек, увеличившись за сутки на 18,6 тыс. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«В течение суток границу Российской Федерации со стороны Украины и Донбасса пересекли 18,6 тыс. человек. Всего в Россию уже прибыли более 790 тыс. человек, в том числе свыше 150 тыс. детей», — сказал собеседник агентства.

Среди прибывших 200 тыс. граждан России, более 440 тыс. граждан ДНР и ЛНР и свыше 128 тыс. граждан Украины и других государств. Ежедневно российскую границу пересекают порядка 20 тыс. человек.

«Беженцев уже принимают 43 региона России, где в 469 пунктах временного размещения находятся более 32 тыс. человек, в том числе почти 12 тыс. детей», — сообщили в силовых структурах.

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