Для клиентов из России заблокировали приобретение шрифтов Times New Roman и Arial
10:05 14.04.2022 Источник: Ведомости
«Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту», – указано в сообщении. Но при использовании VPN-сервиса страница открывается, и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам.
Новости
- 11:05 14.04.2022
- Запад под предлогом украинского кризиса объявил РФ тотальную гибридную войну — Лавров
- 11:04 14.04.2022
- Сбер представил сервис для запуска рекламы в соцсетях – СберТаргет
- 11:00 14.04.2022
- Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, у РФ прибавится официальных противников — Медведев
- 10:32 14.04.2022
- Заявка на поставку российского газа через Украину в Словакию возросла
- 10:20 14.04.2022
- Косачев не исключил полного разрыва отношений России с Евросоюзом
- 10:05 14.04.2022
- Экипаж покинул поврежденный флагман Черноморского флота
- 10:00 14.04.2022
- Более 790 тыс. человек прибыли в Россию из Донбасса и с Украины
- 09:32 14.04.2022
- В Конгрессе произошел раскол после решения Байдена снять с вооружения ядерную ракету - Politico
- 09:20 14.04.2022
- Белый дом опроверг сообщения о предложении Японии присоединиться к партнерству AUKUS
- 09:05 14.04.2022
- Агентство по ядерной энергетике ОЭСР приостанавливает членство России в организации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать