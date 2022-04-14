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НОВОСТИ

Для клиентов из России заблокировали приобретение шрифтов Times New Roman и Arial

10:05 14.04.2022 Источник: Ведомости

Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте, рассказал «Ведомостям» источник в российской IT-компании. «Ведомости» убедились в этом: сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа.

«Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту», – указано в сообщении. Но при использовании VPN-сервиса страница открывается, и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам.

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