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Заявка на поставку российского газа через Украину в Словакию возросла

10:32 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объемы поставок российского природного газа в страны Евросоюза, осуществляемых в Словакию транзитом через Украину, в четверг, согласно заявке, возросли. Об этом ТАСС сообщили в дирекции словацкого газотранспортного оператора Eustream.

«В четверг объемы осуществляемых транзитом через Украину поставок российского газа в Словакию и далее в другие государства ЕС возросли по сравнению с предыдущими двумя днями, — отметили в дирекции. — На сегодня заявка составила 63 835 223 куб. м газа».

В Словакию во вторник, согласно заявке, поступило 57 230 685 куб. м российского газа, в среду — 48 968 741 куб. м. Сырье прокачивается через газораспределительную станцию в городе Вельке-Капушаны на границе с Украиной. РФ на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.

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