Заявка на поставку российского газа через Украину в Словакию возросла
10:32 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объемы поставок российского природного газа в страны Евросоюза, осуществляемых в Словакию транзитом через Украину, в четверг, согласно заявке, возросли. Об этом ТАСС сообщили в дирекции словацкого газотранспортного оператора Eustream.
«В четверг объемы осуществляемых транзитом через Украину поставок российского газа в Словакию и далее в другие государства ЕС возросли по сравнению с предыдущими двумя днями, — отметили в дирекции. — На сегодня заявка составила 63 835 223 куб. м газа».
В Словакию во вторник, согласно заявке, поступило 57 230 685 куб. м российского газа, в среду — 48 968 741 куб. м. Сырье прокачивается через газораспределительную станцию в городе Вельке-Капушаны на границе с Украиной. РФ на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
Новости
- 11:05 14.04.2022
- Запад под предлогом украинского кризиса объявил РФ тотальную гибридную войну — Лавров
- 11:04 14.04.2022
- Сбер представил сервис для запуска рекламы в соцсетях – СберТаргет
- 11:00 14.04.2022
- Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, у РФ прибавится официальных противников — Медведев
- 10:20 14.04.2022
- Косачев не исключил полного разрыва отношений России с Евросоюзом
- 10:05 14.04.2022
- Экипаж покинул поврежденный флагман Черноморского флота
- 10:05 14.04.2022
- Для клиентов из России заблокировали приобретение шрифтов Times New Roman и Arial
- 10:00 14.04.2022
- Более 790 тыс. человек прибыли в Россию из Донбасса и с Украины
- 09:32 14.04.2022
- В Конгрессе произошел раскол после решения Байдена снять с вооружения ядерную ракету - Politico
- 09:20 14.04.2022
- Белый дом опроверг сообщения о предложении Японии присоединиться к партнерству AUKUS
- 09:05 14.04.2022
- Агентство по ядерной энергетике ОЭСР приостанавливает членство России в организации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать