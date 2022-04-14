Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, у РФ прибавится официальных противников — Медведев

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Список официально зарегистрированных противников России пополнится, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, отмечает заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Швеция и Финляндия со звериной серьезностью обсуждают возможность присоединиться к НАТО», — написал он в своем телеграм-канале в четверг. «Сам альянс готов принять их буквально под белы рученьки, в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами. Свое Welcome! (добро пожаловать — прим. ТАСС) представителям северной Европы США сейчас транслируют буквально из всех утюгов. Только робко постучите — пустим сразу», — заметил зампред СБ.

«А что это значит? Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников», — указал Медведев.