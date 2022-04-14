В России выявили 11 348 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 348, до 18 041 927. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,06%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 853, до 17 321 116. Днем ранее там заявляли о 28 135 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 254, до 372 766. Днем ранее было зафиксировано 267 смертей.
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