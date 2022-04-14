0
0
89
НОВОСТИ

В России выявили 11 348 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 348, до 18 041 927. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,06%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 853, до 17 321 116. Днем ранее там заявляли о 28 135 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 254, до 372 766. Днем ранее было зафиксировано 267 смертей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:32 14.04.2022
Около 80% телевизоров и 35% мониторов на рынке РФ производится в стране — Минпромторг
0
23
12:20 14.04.2022
Глава МИД Швеции опровергла, что ее партия приняла решение по заявке о вступлении в НАТО
0
65
12:05 14.04.2022
МИД Китая назвал неприемлемыми попытки США угрожать ему из-за кризиса на Украине
0
96
11:32 14.04.2022
ВС РФ уничтожили 12 украинских объектов, в том числе два склада вооружения, МиГ-29 и Ми-8
0
144
11:20 14.04.2022
Канцлер Австрии сообщил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа
0
170
11:05 14.04.2022
Запад под предлогом украинского кризиса объявил РФ тотальную гибридную войну — Лавров
0
184
11:00 14.04.2022
Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, у РФ прибавится официальных противников — Медведев
0
193
10:32 14.04.2022
Заявка на поставку российского газа через Украину в Словакию возросла
0
210
10:20 14.04.2022
Косачев не исключил полного разрыва отношений России с Евросоюзом
0
255
10:05 14.04.2022
Экипаж покинул поврежденный флагман Черноморского флота
0
555

Возврат к списку