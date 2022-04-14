МИД Китая назвал неприемлемыми попытки США угрожать ему из-за кризиса на Украине

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство КНР выступает против попыток США запугать его из-за его позиции по Украине. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг на брифинге прокомментировал заявления американских официальных лиц.

«В международных отношениях не должно быть двойных стандартов. Суверенитет и безопасность Украины должны соблюдаться. В то же время рациональные опасения РФ в сфере безопасности также должны уважаться, а мир и стабильность в Европе необходимо защищать», — сказал он.

«Мы решительно выступаем против попыток извратить или очернить позицию Китая», — добавил дипломат. «Также выступаем против безосновательной критики и подозрений в адрес Китая, считаем совершенно неприемлемыми любые попытки оказания давления или угрозы. Время покажет — позиция Китая находится на верной стороне истории», — резюмировал официальный представитель МИД КНР.

Министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в среду в Атлантическом совете США, заявила о том, что Китай столкнется с последствиями, если не примет мер для прекращения конфликта на Украине. «Китай не может ожидать от мирового сообщества уважительного отношения в будущем к его ссылкам на принципы суверенитета и территориальной целостности, если не будет соблюдать эти принципы сейчас, когда это нужно», — сказала Йеллен.