МИД Китая назвал неприемлемыми попытки США угрожать ему из-за кризиса на Украине
12:05 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство КНР выступает против попыток США запугать его из-за его позиции по Украине. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг на брифинге прокомментировал заявления американских официальных лиц.
«В международных отношениях не должно быть двойных стандартов. Суверенитет и безопасность Украины должны соблюдаться. В то же время рациональные опасения РФ в сфере безопасности также должны уважаться, а мир и стабильность в Европе необходимо защищать», — сказал он.
«Мы решительно выступаем против попыток извратить или очернить позицию Китая», — добавил дипломат. «Также выступаем против безосновательной критики и подозрений в адрес Китая, считаем совершенно неприемлемыми любые попытки оказания давления или угрозы. Время покажет — позиция Китая находится на верной стороне истории», — резюмировал официальный представитель МИД КНР.
Министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в среду в Атлантическом совете США, заявила о том, что Китай столкнется с последствиями, если не примет мер для прекращения конфликта на Украине. «Китай не может ожидать от мирового сообщества уважительного отношения в будущем к его ссылкам на принципы суверенитета и территориальной целостности, если не будет соблюдать эти принципы сейчас, когда это нужно», — сказала Йеллен.
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