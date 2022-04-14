0
0
157
НОВОСТИ

О безъядерной Балтике в случае вхождения Швеции и Финляндии в НАТО можно забыть — Медведев

13:00 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия усилит свои западные границы в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, и тогда ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет. Об этом заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев написал в четверг своем телеграм-канале.

«Уже совсем скоро, а именно к лету этого года, мир станет еще „безопаснее“, — констатировал он. „Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое, — указал зампред СБ. — Естественно, эти границы придется укреплять“.

В частности, пояснил Медведев, нужно будет серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. «В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», — подчеркнул он.

«До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят, что ж, „заметьте, не мы это предложили“, как говорил герой известного старого фильма», — предупредил замглавы Совбеза.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

14:00 14.04.2022
Москва считает Белоруссию прекрасной площадкой для переговоров с Киевом — Песков
0
29
13:32 14.04.2022
Участник украинского НВФ из Мариуполя задержан при попытке въехать в РФ через Крым
0
110
13:27 14.04.2022
Новикомбанк подвел итоги по международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год
0
96
13:20 14.04.2022
В ФРГ радикальные ковид-диссиденты планировали похитить главу Минздрава — Bild
0
117
13:07 14.04.2022
Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, взрывы боеприпасов на нем прекращены — МО РФ
0
168
12:40 14.04.2022
Домклик назвал районы Москвы с самой низкой стоимостью квартир
0
180
12:32 14.04.2022
Около 80% телевизоров и 35% мониторов на рынке РФ производится в стране — Минпромторг
0
194
12:20 14.04.2022
Глава МИД Швеции опровергла, что ее партия приняла решение по заявке о вступлении в НАТО
0
218
12:05 14.04.2022
МИД Китая назвал неприемлемыми попытки США угрожать ему из-за кризиса на Украине
0
231
12:00 14.04.2022
В России выявили 11 348 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
183

Возврат к списку