О безъядерной Балтике в случае вхождения Швеции и Финляндии в НАТО можно забыть — Медведев

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия усилит свои западные границы в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, и тогда ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет. Об этом заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев написал в четверг своем телеграм-канале.

«Уже совсем скоро, а именно к лету этого года, мир станет еще „безопаснее“, — констатировал он. „Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое, — указал зампред СБ. — Естественно, эти границы придется укреплять“.

В частности, пояснил Медведев, нужно будет серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. «В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», — подчеркнул он.

«До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят, что ж, „заметьте, не мы это предложили“, как говорил герой известного старого фильма», — предупредил замглавы Совбеза.