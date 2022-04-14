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Участник украинского НВФ из Мариуполя задержан при попытке въехать в РФ через Крым

13:32 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ совместно с пограничниками задержали при попытке въехать в Россию под видом беженца из Мариуполя через границу в Крыму участника украинского незаконного вооруженного формирования, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

«Управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым задержан участник украинского незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Установлено, что житель города Мариуполя 24 февраля вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, созданного бывшими военнослужащими Вооруженных сил Украины. В рядах НВФ мариуполец с применением оружия выступал против военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Народной милиции Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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