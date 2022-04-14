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Москва считает Белоруссию прекрасной площадкой для переговоров с Киевом — Песков

14:00 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает Белоруссию прекрасным местом для ведения переговоров с Украиной, однако в этом случае важно и мнение Киева. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.

«С нашей точки зрения, Белоруссия была бы, конечно, прекрасным местом для проведения переговоров. Но вы знаете, что для этого еще нужна точка зрения украинской стороны», — сказал он. Так представитель Кремля ответил на вопрос ТАСС, настаивает ли РФ на продолжении переговоров именно в этой стране.

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