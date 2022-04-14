Москва считает Белоруссию прекрасной площадкой для переговоров с Киевом — Песков
14:00 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия считает Белоруссию прекрасным местом для ведения переговоров с Украиной, однако в этом случае важно и мнение Киева. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.
«С нашей точки зрения, Белоруссия была бы, конечно, прекрасным местом для проведения переговоров. Но вы знаете, что для этого еще нужна точка зрения украинской стороны», — сказал он. Так представитель Кремля ответил на вопрос ТАСС, настаивает ли РФ на продолжении переговоров именно в этой стране.
Новости
- 13:32 14.04.2022
- Участник украинского НВФ из Мариуполя задержан при попытке въехать в РФ через Крым
- 13:27 14.04.2022
- Новикомбанк подвел итоги по международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год
- 13:20 14.04.2022
- В ФРГ радикальные ковид-диссиденты планировали похитить главу Минздрава — Bild
- 13:07 14.04.2022
- Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, взрывы боеприпасов на нем прекращены — МО РФ
- 13:00 14.04.2022
- О безъядерной Балтике в случае вхождения Швеции и Финляндии в НАТО можно забыть — Медведев
- 12:40 14.04.2022
- Домклик назвал районы Москвы с самой низкой стоимостью квартир
- 12:32 14.04.2022
- Около 80% телевизоров и 35% мониторов на рынке РФ производится в стране — Минпромторг
- 12:20 14.04.2022
- Глава МИД Швеции опровергла, что ее партия приняла решение по заявке о вступлении в НАТО
- 12:05 14.04.2022
- МИД Китая назвал неприемлемыми попытки США угрожать ему из-за кризиса на Украине
- 12:00 14.04.2022
- В России выявили 11 348 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать