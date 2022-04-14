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Песков предложил дождаться плана МО РФ на вопрос о размещении ядерного оружия на Балтике

14:32 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал дождаться плана Минобороны РФ по усилению западных рубежей страны в ответ на вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия на Балтике в случае присоединения Швеции и Финляндии к НАТО.

«Я не могу сказать на этот счет ничего, потому что именно после того, как будет проработан такой план нашего укрепления, усиления западных рубежей, там будет уже содержаться целый перечень мер, всех необходимых шагов, которые будут предприняты. И это будет рассмотрено на отдельном совещании у президента, как об этом говорил сам [Владимир] Путин», — сказал представитель Кремля в четверг журналистам.

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