Песков предложил дождаться плана МО РФ на вопрос о размещении ядерного оружия на Балтике
14:32 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал дождаться плана Минобороны РФ по усилению западных рубежей страны в ответ на вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия на Балтике в случае присоединения Швеции и Финляндии к НАТО.
«Я не могу сказать на этот счет ничего, потому что именно после того, как будет проработан такой план нашего укрепления, усиления западных рубежей, там будет уже содержаться целый перечень мер, всех необходимых шагов, которые будут предприняты. И это будет рассмотрено на отдельном совещании у президента, как об этом говорил сам [Владимир] Путин», — сказал представитель Кремля в четверг журналистам.
Новости
- 15:12 14.04.2022
- Парламент Молдавии утвердил поправки, запрещающие георгиевскую ленту
- 15:00 14.04.2022
- При обстреле граничащего с Украиной района Брянской области пострадали 7 человек
- 14:58 14.04.2022
- СберКорус перевел на российское программное обеспечение 80 торговых сетей и 1000 их поставщиков
- 14:12 14.04.2022
- Пограничный пункт в Брянской области обстрелян со стороны Украины
- 14:00 14.04.2022
- Москва считает Белоруссию прекрасной площадкой для переговоров с Киевом — Песков
- 13:32 14.04.2022
- Участник украинского НВФ из Мариуполя задержан при попытке въехать в РФ через Крым
- 13:27 14.04.2022
- Новикомбанк подвел итоги по международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год
- 13:20 14.04.2022
- В ФРГ радикальные ковид-диссиденты планировали похитить главу Минздрава — Bild
- 13:07 14.04.2022
- Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, взрывы боеприпасов на нем прекращены — МО РФ
- 13:00 14.04.2022
- О безъядерной Балтике в случае вхождения Швеции и Финляндии в НАТО можно забыть — Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать