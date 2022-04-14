При обстреле граничащего с Украиной района Брянской области пострадали 7 человек
15:00 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок, пострадали в результате обстрела Климовского района Брянской области. Об этом сообщил ТАСС в четверг представитель приемного отделения Климовской центральной районной больницы.
«Семь человек поступило [после обстрела]. Из них ребенок в тяжелом состоянии с матерью беременной направлены в Новозыбковскую ЦРБ. Двое взрослых в тяжелом состоянии, еще трое в среднем состоянии», — сказал собеседник агентства.
Ранее жители Климово и Климовского района опубликовали в соцсетях фото снарядов и их осколков, в ЕДДС района ТАСС сообщили, что зафиксировано два прилета снарядов. Накануне, 13 апреля, со стороны Украины из минометов был обстрелян пункт пропуска «Новые Юрковичи», который также находится в Климовском районе. По данным погрануправления ФСБ, в момент обстрела на территории пункта были беженцы, но люди не пострадали, огнем были повреждены два автомобиля. Пункт пропуска продолжает работу.
Поселок Климово находится на расстоянии около 10 км от российско-украинской границы, является административным центром Климовского района Брянской области. Район граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии. На территории района проживают около 25 тыс. человек.
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