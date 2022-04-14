СберКорус перевел на российское программное обеспечение 80 торговых сетей и 1000 их поставщиков
14:58 14.04.2022
Цифровая платформа для компаний и физических лиц СберКорус за март 2022 года перевела более 80 федеральных и региональных торговых сетей, а также более 1000 их поставщиков на собственную разработку – систему обмена заказами и данными СФЕРА EDI. Общий объем переведенного документооборота компаний превысил 2,2 млн документов.
EDI-система электронного обмена данными нужна ритейлерам и их поставщикам, чтобы обеспечивать электронный документооборот (ЭДО) и учет при оформлении заказов и доставке товаров в российские магазины.
Перевод ритейлеров на российское программное обеспечение поможет создать устойчивые и полностью защищенные от внешнего влияния процессы, обеспечивающие надежность и полноту поставок товаров в российские магазины.
EDI-система СФЕРА EDI разработана компанией СберКорус самостоятельно и полностью локализована в России. Все серверы, обеспечивающие ее работу, находятся на территории РФ и надежно защищены современными средствами киберзащиты.
Среди компаний, поставщики которых уже переведены на систему СФЕРА EDI, крупнейшие торговые сети: «Ашан», «Красное и Белое», «ОКей», «Дикси», «Лента», «Магнит», «Утконос», «Монетка» и многие др.
«Технологический ресурс СФЕРА EDI кратно превышает текущие и планируемые объемы обрабатываемых данных, это дает гарантию от любых технических проблем и сбоев, – рассказал представитель управления по работе с корпоративными клиентами СберКорус Дмитрий Силевич. – До конца 2022 года появятся дополнительные возможности аналитики и предиктивного ML/AI-анализа для работы наших поставщиков и торговых сетей. Также мы планируем и в дальнейшем развивать возможности и удобство использования для небольших торговых сетей и поставщиков. Все больше будут задействованы технологии Digital Adoption для новых пользователей, которые работают с веб-интерфейсом. В нашем адаптере для 1С также появятся изменения, направленные на повышение удобства использования, простоты интеграции и обновления».
СберКорус обеспечил периметр безопасности инфраструктуры и программных продуктов. Службы мониторинга, дежурные смены и службы экстренного реагирования работают в режиме 24/7.
Ранее эксперты СберКорус ответили на главные вопросы по ситуации на рынке EDI-услуг, обеспечению стабильности работы EDI-провайдеров и сохранению непрерывности поставок.
Новости и инсайды об ЭДО и цифровизации бизнеса в России ежедневно размещаются в Telegram-канале СберКорус.
Новости
- 15:12 14.04.2022
- Парламент Молдавии утвердил поправки, запрещающие георгиевскую ленту
- 15:00 14.04.2022
- При обстреле граничащего с Украиной района Брянской области пострадали 7 человек
- 14:32 14.04.2022
- Песков предложил дождаться плана МО РФ на вопрос о размещении ядерного оружия на Балтике
- 14:12 14.04.2022
- Пограничный пункт в Брянской области обстрелян со стороны Украины
- 14:00 14.04.2022
- Москва считает Белоруссию прекрасной площадкой для переговоров с Киевом — Песков
- 13:32 14.04.2022
- Участник украинского НВФ из Мариуполя задержан при попытке въехать в РФ через Крым
- 13:27 14.04.2022
- Новикомбанк подвел итоги по международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год
- 13:20 14.04.2022
- В ФРГ радикальные ковид-диссиденты планировали похитить главу Минздрава — Bild
- 13:07 14.04.2022
- Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, взрывы боеприпасов на нем прекращены — МО РФ
- 13:00 14.04.2022
- О безъядерной Балтике в случае вхождения Швеции и Финляндии в НАТО можно забыть — Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать