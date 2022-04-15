Чиновники и депутаты отчитались о доходах за прошлый год

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доход президента России Владимира Путина в 2021 году составил 10 млн 202 тысяч 616 рублей. Об этом говорится в его декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной в пятницу на сайте Кремля. Это на 207,9 тысячи больше, чем в прошлом году.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заработал в 2021 году 18 млн 321 тыс. 716 рублей. Это следует из декларации о доходах, расходах и имуществе председателя правительства, опубликованной в пятницу на сайте правительства. «Сумма складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые Мишустин заработал ранее», — пояснили в пресс-службе кабинета министров. Годом ранее премьер заработал примерно на 1,5 млн рублей больше: 19 млн 853 тыс. рублей. В декларации за 2019 год, когда Мишустин еще был главой Федеральной налоговой службы (ФНС), он указывал чуть меньший доход — 18,2 млн рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин задекларировал доход за 2021 год в размере немногим более 65 млн рублей. Об этом свидетельствуют сведения о доходах и имуществе парламентариев за 2021 год, размещенные в пятницу на официальном сайте палаты. Доход спикера составил 65 млн 2 тыс. 303 рубля. Это на 19,04 млн рублей меньше, чем Володин задекларировал годом ранее. Согласно декларации спикера за 2020 год, его доход составил 84 млн 46 тыс. 445 рублей.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в 2021 г. заработал 8 млн 353 тыс. 484 рубля — на 10 млн меньше, чем годом ранее. Такие сведения указаны в его декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной в пятницу на сайте Кремля. За 2020 г. Медведев задекларировал доход в 18,1 млн руб. Супруга зампреда Совбеза Светлана Медведева, как и в предыдущие годы, задекларировала отсутствие доходов.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев задекларировал за 2021 г. доход в размере чуть более 36 млн рублей — примерно на 1,5 млн больше, чем годом ранее (34,6 млн рублей).

Глава Администрации президента РФ Антон Вайно задекларировал доход за 2021 год в размере 11,7 млн рублей (в 2020 было 12,2 млн рублей). У его первых заместителей Алексея Громова и Сергея Кириенко в документах значится заработок в 12,3 и 27,3 млн рублей соответственно.



Помощник президента РФ Владимир Мединский отчитался о наибольших доходах в 2021 году среди высокопоставленных сотрудников администрации главы государства. По декларации, опубликованной в пятницу на сайте Кремля, он заработал 106,8 млн рублей. Доход Мединского за последний год существенно вырос — данные за 2020 год свидетельствуют о заработке в 17,6 млн рублей. Супруга Мединского в прошлом году заработала 77,3 млн рублей.



Депутаты Владимир Блоцкий (КПРФ) и Алексей Нечаев («Новые люди») задекларировали самые высокие доходы среди коллег по Госдуме. Об этом свидетельствуют декларации о доходах и имуществе парламентариев за 2021 год, размещенные в пятницу на официальном сайте нижней палаты.

Согласно документу доход Блоцкого в прошлом году составил порядка 3 млрд 520,9 млн рублей, это больше его дохода за 2020 год (284,4 млн рублей) и за 2019 год (290,2 млн рублей). На второй позиции — лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев: за прошлый год он задекларировал порядка 2 млрд 475 млн рублей. Это самый высокий доход среди лидеров всех пяти думских фракций. Нечаев впервые был избран депутатом Госдумы на выборах, состоявшихся в сентябре 2021 года.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина задекларировала доход за 2021 год в 38,9 млн рублей, следует из опубликованной в пятницу на сайте регулятора налоговой декларации. По итогам 2020 года доход Набиуллиной составил 35,9 млн рублей.

Второй год подряд самый высокий доход среди руководства ЦБ задекларировал зампред Михаил Алексеев, который в 2021 году получил 102,9 млн рублей. Его доход за 2020 год составил 112,8 млн рублей.