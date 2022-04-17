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США обвинили РФ в военных преступлениях поспешно и бездоказательно - Лоуренс

09:20 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Администрация США поспешно и бездоказательно обвинила Россию в причастности к военным преступлениям на Украине, Вашингтон преследует политические цели, а выражение иного мнения в соцсетях подвергается цензуре. Такое мнение выразил обозреватель американского сетевого издания «Консоршем ньюс» Патрик Лоуренс в статье, опубликованной в субботу.

Комментируя заявления западных стран о намерении расследовать приписываемые российским военным преступления на Украине, он отметил: «Никто и не задумывается о том, что все следователи из тех стран, которые действуют против России». «Никто не замечает, что по мере проведения этих фиктивных расследований из сферы публичного обсуждения были исключены ключевые вопросы. Зверства в Буче, Мариуполе и других местах не подлежат никакому сомнению, но мы не должны спрашивать, кто несет за них ответственность», — подчеркнул он, имея в виду цензуру в соцсетях.

Лоуренс заострил внимание на том, что президент США Джо Байден «назвал трагедию в Буче военным преступлением России меньше чем через два часа после того, как о ней стало известно». «В тот момент он никак не мог знать, что произошло», — констатировал журналист, отметив, что имеющиеся фотоснимки не дают исчерпывающего объяснения. По мнению обозревателя, «поддержка большинством американцев преступного режима в Киеве» является «нелепой» и объясняется, в частности, «массовым попустительством».

Как отметил Лоуренс, ведущие американские СМИ обходят тему «новой волны жесткой цензуры», которой подвергаются «инакомыслящие авторы и аналитики, берущие на себя труд рассмотреть события на Украине такими, какие они есть, с должной профессиональной беспристрастностью». Говоря о настроениях в американском обществе в данном контексте, он подчеркнул: «По различным важным аспектам мы вышли за рамки даже самого худшего из многих ужасных аспектов холодной войны».

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