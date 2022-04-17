Памятник Жукова в Харькове демонтирован украинскими националистами
13:20 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
«В Харькове демонтирован памятник советскому полководцу маршалу Жукову. Как сообщил лидер харьковского „Нацкорпуса“ Константин Немичев, это сделало спецподразделение „Кракен“. „Кракен“ — это подразделение полка „Азов“. Немичев является его командиром», — говорится в сообщении.
Официальной информации от властей города на данный момент нет
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