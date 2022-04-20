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Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

13:20 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении судебной инстанции.

Теперь дело о выдаче австралийца в Соединенные Штаты, где ему инкриминируются преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации, и грозит 175 лет тюремного заключения, примет глава МВД Великобритании Прити Пател. При этом у защиты Ассанжа остается возможность подать апелляцию в Высокий суд Лондона, если министр примет решение об экстрадиции.

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