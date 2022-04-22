Военные назвали задачи второго этапа спецоперации на Украине

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская армия в ходе второго этапа спецоперации должна установить полный контроль над Донбассом. Об этом заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

"С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной", - сказал он.

Контроль ВС РФ над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым, подчеркнул Миннекаев.

"Это (контроль над Донбассом - прим. ТАСС) позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинских [военных сил], черноморские порты, через которые осуществляются поставки сельскохозяйственной, металлургической продукции в [другие] страны", - сказал замкомандующего .

"Контроль над Югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию", - добавил он.

Миннекаев подчеркнул, что техническое превосходство российской армии над Вооруженными силами Украины на суше, море и в воздушном пространстве очевидно.