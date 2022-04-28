Карен Шахназаров призвал Россию занять более жесткую позицию

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России нужно перестроить свое мышление в связи с проведением спецоперации в Украине и занять более жесткую позицию, считает генеральный директор «Мосфильма» режиссер и сценарист Карен Шахназаров. «Надо понимать, что мы не имеем права проиграть. Надо перестраивать свои мозги в этом смысле. Видимо, у нас не у всех они перестроены. Вот Польша, к примеру. Вы посмотрите – они поставляют танки Украине, из этих танков убивают наших солдат. А мы поставляем им, и другим европейцам газ, - заявил режиссер. - У меня, как у многих граждан РФ вопрос: зачем мы поставляем газ-то? Вот зачем мы практически бесплатно продолжаем поставлять газ в Европу? Европейцы кладут деньги на счет «Газпромбанка» в Европе, которые ты не можешь ни взять, ничего на них купить. Они кладут их на счета за границей, которые, фактически, арестованы. И это вопрос, конечно, весьма серьезный. Ну, хорошо, если вы не можете полностью прекратить поставки газа, прекратите транзит через территорию Украины, можно же поставить такое условие. Будем использовать только «Северный поток». Нынешняя позиция по газу дезорганизует общество».

Режиссер полагает, что «надо перестраивать свои мозги» и активизировать действия армии. «Когда я вижу разгуливающего господина Зеленского с иностранцами по Киеву, я вспоминаю, что было, когда была операция НАТО против Югославии. В Белграде никто не разгуливал, никто. И в Ираке, в Багдаде никто не разгуливал», - отметил Шахназаров.

«На мой взгляд, следующим будет Китай, - полагает режиссер. - И американцы проделают то же. Они Тайванем пожертвуют, но Китай втянут в войну, вынудят его воевать, потому что, если они начнут на Тайвань поставлять оружие, что Китаю делать? Китаю придется начинать операцию. США в ответ обложат весь Китай санкциями, заберут их золотой триллион».

Аналогичная позиция у первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и евразийской интеграции Константина Затулина: «Мы не можем зарекаться ни от жертв, ни от потерь. Но то, что я не хочу больше слышать или видеть - это когда высокий чин из Министерства обороны рассказывает о свёртывании военных операций на каких-то внутриукраинских направлениях, «исходя из доброй воли и желания продолжать мирные переговоры». Или, когда Зеленский, которого нельзя беспокоить, с друзьями из-за рубежа разгуливает под видеокамеры по Киеву, а вояки из его окружения, раздают интервью, сидя в своих кабинетах в Министерстве обороны Украины, адрес которого в Киеве известен каждому ребенку».