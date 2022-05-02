Против военного столкновения США и РФ выступает более 70% американцев - опрос
18:10 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По мнению 72% респондентов, США не следует вступать в вооруженное столкновение с ВС России на Украине. Поддерживает такой сценарий 21% опрошенных. 67% участников социологического исследования считают необходимым ввести новые экономические санкции в отношении России. Две трети опрошенных обеспокоены влиянием санкций на рост стоимости электроэнергии.
Идею отправки дополнительной военной помощи Украине поддерживают 55% опрошенных, против высказались 35%. В возрастной группе до 40 лет усиление такой поддержки считают правильным менее 50%.
В целом работой президента США Джо Байдена недовольны 52% опрошенных. Его политику в отношении конфликта на Украине не одобряют 47% респондентов, а 42% ее поддерживают. В опросе, проведенном с 24 по 28 апреля, приняли участие 1 004 совершеннолетних жителя страны.
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