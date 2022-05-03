Власти ФРГ советуют своим гражданам создать дома экстренный запас воды и продуктов
09:33 03.05.2022 Источник: РБК
Жителям Германии необходимо купить резервный запас продуктов и предметов первой необходимости на случай отключения электричества или ограничения нормы энергопотребления на фоне конфликта на Украине, заявила глава немецкого МВД Нэнси Фэзер в интервью Handelsblatt.
Министр посоветовала гражданам просмотреть руководство Федерального управления по гражданской защите и стихийным бедствиям, где приводится список товаров, которые следует закупить, чтобы провести десять дней в экстренной ситуации. Так, власти рекомендуют жителям запастись 20 литрами разных напитков (из расчета на 2 литра в день), молоком, крупами, хлебом, макаронами и овощами, средствами личной гигиены, а также лекарствами и свечами.
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