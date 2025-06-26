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НОВОСТИ

Иностранные спецслужбы активнее привлекают мигрантов из Азии для диверсий против РФ — СБ

17:40 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зарубежные спецслужбы все больше стали использовать находящихся в России мигрантов из Центральной Азии для привлечения к диверсионной и террористической деятельности, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Юрий Коков.

«Активизировались устремления иностранных спецслужб и подконтрольных им международных террористических организаций по вовлечению в диверсионно-террористическую деятельность находящихся в России мигрантов, прибывших из стран Центрально-Азиатского региона», — констатировал Коков в интервью «Российской газете».

По его словам, «результаты проведенного анализа свидетельствуют, что значительная часть выходцев из Центральной Азии являются приверженцами религиозных взглядов радикального толка, приобретенных у себя на родине под воздействием популярных там исламистских проповедников».

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