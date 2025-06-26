Иностранные спецслужбы активнее привлекают мигрантов из Азии для диверсий против РФ — СБ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зарубежные спецслужбы все больше стали использовать находящихся в России мигрантов из Центральной Азии для привлечения к диверсионной и террористической деятельности, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Юрий Коков.

«Активизировались устремления иностранных спецслужб и подконтрольных им международных террористических организаций по вовлечению в диверсионно-террористическую деятельность находящихся в России мигрантов, прибывших из стран Центрально-Азиатского региона», — констатировал Коков в интервью «Российской газете».

По его словам, «результаты проведенного анализа свидетельствуют, что значительная часть выходцев из Центральной Азии являются приверженцами религиозных взглядов радикального толка, приобретенных у себя на родине под воздействием популярных там исламистских проповедников».