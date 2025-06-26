Венгрия заблокировала заявление в поддержку Украины на саммите ЕС

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит Евросоюза не смог принять заявление в поддержку Украины, его заблокировала Венгрия.

«Европейский совет провел [в режиме видеоконференции] обсуждение с Владимиром Зеленским. Евросовет обсудил последние события на Украине. Проект итогового заявления твердо поддержали 26 [из 27] стран ЕС. Евросовет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече [в октябре]», — говорится в распространенном пресс-службой Европейского совета документе по Украине, состоящем только из этих четырех фраз.

Будапешт ранее предупреждал, что не поддержит призывы к выделению новой военной помощи Киеву, о которой шла речь в проекте итогового заявления по Украине.