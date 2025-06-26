Венгрия заблокировала заявление в поддержку Украины на саммите ЕС
21:00 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саммит Евросоюза не смог принять заявление в поддержку Украины, его заблокировала Венгрия.
«Европейский совет провел [в режиме видеоконференции] обсуждение с Владимиром Зеленским. Евросовет обсудил последние события на Украине. Проект итогового заявления твердо поддержали 26 [из 27] стран ЕС. Евросовет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече [в октябре]», — говорится в распространенном пресс-службой Европейского совета документе по Украине, состоящем только из этих четырех фраз.
Будапешт ранее предупреждал, что не поддержит призывы к выделению новой военной помощи Киеву, о которой шла речь в проекте итогового заявления по Украине.
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