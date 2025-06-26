18-й пакет санкций Европы против РФ не был принят. Словакия наложила вето - СМИ
22:50 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето на 18-й пакет санкций в отношении России на саммите Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщило венгерское интернет-издание Index со ссылкой на свои источники.
По его данным, 18-й пакет санкций против РФ не был принят, поскольку Фицо воспользовался своим правом вето. Ранее против этого санкционного пакета также выступила Венгрия.
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