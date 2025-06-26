0
0
0
НОВОСТИ

18-й пакет санкций Европы против РФ не был принят. Словакия наложила вето - СМИ

22:50 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето на 18-й пакет санкций в отношении России на саммите Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщило венгерское интернет-издание Index со ссылкой на свои источники.

По его данным, 18-й пакет санкций против РФ не был принят, поскольку Фицо воспользовался своим правом вето. Ранее против этого санкционного пакета также выступила Венгрия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:25 26.06.2025
Глава МИД Ирана заявил, что решение о переговорах с США еще не принято
0
143
21:00 26.06.2025
Венгрия заблокировала заявление в поддержку Украины на саммите ЕС
0
266
20:00 26.06.2025
Путин о попытках конфискации активов РФ странами Запада: Кража - это тайное похищение имущества, а это открытое, это грабеж
0
290
19:35 26.06.2025
Путин: Сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается
0
298
19:10 26.06.2025
Лукашенко задался вопросом, почему Армения не приехала на форум ЕАЭС в Минск
0
381
19:02 26.06.2025
Силуанов: В России «нет рецессии. У нас есть плановое охлаждение экономики»
0
325
18:18 26.06.2025
Власти ЕС рассчитывают выйти на военную автономию за пять лет
0
354
17:40 26.06.2025
Иностранные спецслужбы активнее привлекают мигрантов из Азии для диверсий против РФ — СБ
0
357
17:17 26.06.2025
Фестиваль молодежи: что ждет гостей на Болотной и в «Музеоне»
0
382
17:12 26.06.2025
В Европе считают, что США не уничтожили запасы обогащенного урана Ирана — FT
0
388

Возврат к списку