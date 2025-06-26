Власти ЕС рассчитывают выйти на военную автономию за пять лет

18:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа должна повысить боеготовность армий государств ЕС и добиться за 5 лет способности «автономно отвечать» на военные вызовы. Об этом говорится в итоговом документе саммита по обороне и безопасности.

«Напоминая о решении саммита ЕС от 6 марта 2025 года, Европейский совет постановил, что Европа должна стать более суверенна, более ответственна за собственную безопасность и лучше оснащена, чтобы действовать и автономно отвечать на нынешние и будущие вызовы в режиме обороны на 360 градусов, — говорится в документе. — Для выполнения этой цели необходимо решительно нарастить европейскую боеготовность в течение следующих 5 лет».

В документе Россия названа «экзистенциальным вызовом Евросоюзу».