Власти ЕС рассчитывают выйти на военную автономию за пять лет
18:18 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа должна повысить боеготовность армий государств ЕС и добиться за 5 лет способности «автономно отвечать» на военные вызовы. Об этом говорится в итоговом документе саммита по обороне и безопасности.
«Напоминая о решении саммита ЕС от 6 марта 2025 года, Европейский совет постановил, что Европа должна стать более суверенна, более ответственна за собственную безопасность и лучше оснащена, чтобы действовать и автономно отвечать на нынешние и будущие вызовы в режиме обороны на 360 градусов, — говорится в документе. — Для выполнения этой цели необходимо решительно нарастить европейскую боеготовность в течение следующих 5 лет».
В документе Россия названа «экзистенциальным вызовом Евросоюзу».
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