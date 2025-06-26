Глава МИД Ирана заявил, что решение о переговорах с США еще не принято

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран еще не принял решения, будут ли продолжены переговоры с США по урегулированию иранского ядерного вопроса и снятию санкций. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Я хочу внести ясность, что еще не было достигнуто никакого соглашения и не было принято решения о начале новых переговоров», — сказал он в эфире телеканала IRIB. По словам Арагчи, не следует воспринимать всерьез некоторые высказывания о возобновлении диалога.