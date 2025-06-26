Лукашенко задался вопросом, почему Армения не приехала на форум ЕАЭС в Минск

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отсутствие Армении на Евразийском экономическом форуме может указывать на то, что в ЕАЭС не все в порядке. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«Вы знаете о позиции Армении. Просто сегодня кивнуть — вот, не приехали, такие-сякие, — это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам надо поискать причины и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться нельзя», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался приезжать на форум ЕАЭС в Минск. Он выступил на мероприятии по видеосвязи.