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Фестиваль молодежи: что ждет гостей на Болотной и в «Музеоне»

17:17 26.06.2025

В Москве 28 и 29 июня на двух площадках состоится фестиваль «День молодежи». Гостей праздника ждут на Болотной площади и в парке «Музеон».

Флагманской площадкой события станет Болотная площадь, где будут выступать молодые музыкальные коллективы и популярные артисты, состоятся танцевальные флешмобы, а также пройдет Летний Кубок молодежи Москвы по КВН.

На территории парка искусств «Музеон» будут открыты два пространства, которые посвящены патриотизму, волонтерству и благотворительности. Гости праздника смогут поучаствовать в специальном квесте, побывать на карьерных консультациях, мастер-классах.

Также на фестивале будут организованы различные спортивные активности. Будет работать парк экстремальных видов спорта, где состоится региональный этап международного конкурса-премии уличной культуры и спорта «Кардо». Желсющие смогут поучаствовать в создании граффити вместе с художниками проекта «СТЕНЫ», увидеть соревнования по хип-хопу и состязания по воркауту.

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