Силуанов: В России «нет рецессии. У нас есть плановое охлаждение экономики»

19:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов России Антон Силуанов заявил об отсутствии рецессии в РФ и о плановой работе с ЦБ РФ по охлаждению экономики.

«У нас нет рецессии, смею вас заверить. У нас есть плановое охлаждение экономики. Поскольку, подогревая определенные отрасли, мы видели ускорение инфляции. И вместе с Центральным банком приняли меры по плановому охлаждению экономики», — сказал Силуанов на телеканале RT international в программе «Эффект Санчеса».