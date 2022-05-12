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Экс-министр Улюкаев вышел из колонии по УДО

11:05 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет лишения свободы за получение взятки, вышел из исправительной колонии № 1 в Твери в связи с условно-досрочным освобождением (УДО), передает корр. ТАСС с места событий.

Улюкаева вывез с территории колонии черный джип Range Rover, который, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, принадлежит его близким. Экс-министр сидел на заднем сидении авто, он не стал общаться с журналистами.

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