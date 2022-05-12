ВКС РФ уничтожили РЛС комплекса С-300 и склад боеприпасов ВСУ — МО РФ
11:32 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиация ВКС РФ уничтожила радиолокационную станцию наведения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе Одессы и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, уничтожены в районе Одессы радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области — склад ракетно-артиллерийского вооружения», — сказал Конашенков.
Также ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск в ходе спецоперации за сутки поразили более 400 целей ВСУ. «Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300. Также в районах населенных пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня „Смерч“ и два склада боеприпасов ВСУ», — сказал Конашенков.
По данным МО РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 821 беспилотный летательный аппарат, 303 зенитных ракетных комплекса, 3 013 танков и других боевых бронированных машин, 364 установки реактивных систем залпового огня, 1 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2 824 единицы специальной военной автомобильной техники.
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