В Курской области задержан готовивший теракт россиянин — ФСБ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала жителя Курской области, готовившего теракт в Курске по согласованию с украинскими спецслужбами. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей», — отметили в ФСБ. Теракт он планировал совершить «с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции». «Задержанный дал признательные показания, сообщив о своем намерении после совершения преступления выехать на Украину», — отметили в ЦОС.

В ФСБ сообщили, что по месту проживания террориста изъяли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами к нему, нацистскую литературу, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность.