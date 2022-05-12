В Курской области задержан готовивший теракт россиянин — ФСБ
12:20 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России задержала жителя Курской области, готовившего теракт в Курске по согласованию с украинскими спецслужбами. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности совместно с МВД задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей», — отметили в ФСБ. Теракт он планировал совершить «с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции». «Задержанный дал признательные показания, сообщив о своем намерении после совершения преступления выехать на Украину», — отметили в ЦОС.
В ФСБ сообщили, что по месту проживания террориста изъяли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами к нему, нацистскую литературу, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность.
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