Вступление Финляндии в НАТО является, фактически, неформальным объявлением войны РФ - Климов
14:12 12.05.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Сенатор Климов назвал вступление Финляндии в НАТО неформальным объявлением войны России. Представитель Совфеда также отметил, что решение Хельсинки стало результатом «спецоперации США».
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» парламентарий Андрей Климов напомнил о долгом обсуждении членства Финляндии в Североатлантическом альянсе.
«Для того чтобы это сделать, США решили изменить общественное мнение по отношению к России в Финляндии. Они очень упорно этим занимались в течение 8 лет. В результате этого в прошлом году социологические опросы стали показывать, что довольно многих финнов удалось убедить в необходимости этого шага. Поскольку ни одного разумного довода для вступления в НАТО Финляндии просто не существует в природе, то это является спецоперацией США по втягиванию в число своих сообщников такой страны соседней с нами как Финляндия.
С моей точки зрения, с личной точки зрения, относиться к этому следует таким образом. Поскольку НАТО ведёт необъявленную войну против России, то вступление любого государства в этих условиях в НАТО, означает фактически неформальное объявление войны Российской Федерации. Таким образом, в момент вступления Финляндии в НАТО означает не только вступление в агрессивный военный антироссийский изначально блок, но ещё и фактически объявление войны. Я полагаю, что финскому народу в конечном счёте это очень дорого обойдётся».
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