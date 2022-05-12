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НОВОСТИ

РФ в 2022 г. ожидает рекордный урожай в 130 млн тонн зерна — Путин

15:00 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россию в этом году ожидает рекордный урожай — 130 млн тонн зерна, в том числе 87 млн тонн пшеницы, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Открывая в четверг совещание по экономическим вопросам, глава государства отметил, что в этом году в стране ожидается хороший урожай. По предварительным оценкам специалистов, указал он, «сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы».

«Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров», — обратил внимание Путин.

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