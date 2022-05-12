Сейм Латвии снял препятствия для сноса памятников советским воинам в стране
15:12 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Латвийский Сейм во втором, окончательном, чтении поддержал законопроект о приостановке действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, что позволит, в частности, снести памятник советским воинам в Риге. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении парламента республики.
«Изменение геополитических условий <…> означает, что Латвия не может и не будет обязана сохранять <…> памятники советской оккупации», — заявил председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс. Однако он указал, что Латвия «продолжит выполнять свои международные обязательства в отношении захоронений и кладбищ».
Действие соглашения будет приостановлено с 16 мая, уточняют в парламенте.
Ранее Колс также отмечал, что принятие данного законопроекта позволит устранить «все правовые препятствия для прекращения защиты [советских] мемориалов, <…> а это откроет путь для их демонтажа или переноса». В частности, по его словам, это касается памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, установленного в латвийской столице.
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