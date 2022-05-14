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Ким Чен Ын назвал вспышку COVID-19 в КНДР «великим потрясением»

08:50 14.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал вспышку вызываемого коронавирусом заболевания в стране «великим потрясением». Как сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), медики зафиксировали 21 новый летальный случай из-за COVID-19, общее число умерших достигло 27.

Лидер КНДР назвал распространение коронавируса в стране «великим потрясением с момента основания республики», пишет ЦТАК.

В четверг агентство ЦТАК сообщило, что на территории народной республики был обнаружен подтип штамма «омикрон» BA.2, также известный как «стелс-омикрон».

К 13 мая в КНДР выявили 174 тыс. человек с повышенной температурой. При этом общее число заразившихся с конца апреля составляет более 524 тыс. Из них свыше 280 тыс. человек находятся на лечении.

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