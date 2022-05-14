В КНР выразили усомнились в уместности членства США в СБ ООН

09:00 Источник: Газета.Ru

Публикация данных о передаче США разведданных Украине ставит вопрос о нахождении Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН в статусе постоянного члена. Об этом сказано в статье китайской газеты «Жэньминь жибао».

Как считает автор материала, американская разведка «подливает масло в огонь», провоцируя ухудшение ситуации на Украине.

«Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития», — отмечается в публикации.

По мнению журналиста, Вашингтон отвечает за «создание хаоса» и стремится к затягиванию специальной военной операции России.

«Это очень опасная мера, которая может привести к более жестоким маневрам с обеих сторон», — заявил он. Газета.Ru