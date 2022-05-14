В КНР выразили усомнились в уместности членства США в СБ ООН
09:00 14.05.2022 Источник: Газета.Ru
Публикация данных о передаче США разведданных Украине ставит вопрос о нахождении Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН в статусе постоянного члена. Об этом сказано в статье китайской газеты «Жэньминь жибао».
Как считает автор материала, американская разведка «подливает масло в огонь», провоцируя ухудшение ситуации на Украине.
«Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития», — отмечается в публикации.
По мнению журналиста, Вашингтон отвечает за «создание хаоса» и стремится к затягиванию специальной военной операции России.
«Это очень опасная мера, которая может привести к более жестоким маневрам с обеих сторон», — заявил он. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:00 14.05.2022
- Индия запретила экспорт пшеницы
- 09:30 14.05.2022
- Многие президенты могут пропустить саммит Америк - NYT
- 08:50 14.05.2022
- Ким Чен Ын назвал вспышку COVID-19 в КНДР «великим потрясением»
- 08:40 14.05.2022
- Байден считает, что на саммите США - АСЕАН стороны запускают новую эру в своих отношениях
- 08:30 14.05.2022
- Министр обороны Украины заявил, что численность армии должна возрасти до 1 млн человек
- 20:40 13.05.2022
- Референдум о присоединении Южной Осетии к РФ пройдет 17 июля - Указ
- 20:07 13.05.2022
- "Союзмолоко" оценило риски, связанные с логистикой и поставкой импортозависимых товаров
- 19:22 13.05.2022
- В апреле 2022 годя цены на стройматериалы в РФ выросли почти на треть
- 18:46 13.05.2022
- Темой переговоров министров обороны РФ и США стала ситуация на Украине и другие вопросы безопасности
- 18:30 13.05.2022
- Впервые с 18 февраля прошли телефонные переговоры министров обороны РФ и США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать