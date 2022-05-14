10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия запретила экспорт пшеницы, данное решение вступает в силу немедленно. Об этом сообщило в субботу Главное управление внешней торговли Министерства торговли и промышленности республики.

«Такое решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен <…>, учитывая внезапный всплеск мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами», — говорится в сообщении ведомства.

Оно разрешило поставки зерновой культуры, по которым безотзывные аккредитивные письма были выпущены до 13 мая. Другим исключением назван экспорт пшеницы с санкции правительства Индии для удовлетворения потребностей других стран по просьбе их властей.

В марте Индия заявила о намерении принять в ближайшее время меры, направленные на то, чтобы стать ведущим мировым экспортером пшеницы. Однако по ряду причин, в том числе из-за сильной жары в районах выращивания этого злака, в республике теперь опасаются возникновения нехватки данной культуры на внутреннем рынке.