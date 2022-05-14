Индия запретила экспорт пшеницы
10:00 14.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия запретила экспорт пшеницы, данное решение вступает в силу немедленно. Об этом сообщило в субботу Главное управление внешней торговли Министерства торговли и промышленности республики.
«Такое решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен <…>, учитывая внезапный всплеск мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами», — говорится в сообщении ведомства.
Оно разрешило поставки зерновой культуры, по которым безотзывные аккредитивные письма были выпущены до 13 мая. Другим исключением назван экспорт пшеницы с санкции правительства Индии для удовлетворения потребностей других стран по просьбе их властей.
В марте Индия заявила о намерении принять в ближайшее время меры, направленные на то, чтобы стать ведущим мировым экспортером пшеницы. Однако по ряду причин, в том числе из-за сильной жары в районах выращивания этого злака, в республике теперь опасаются возникновения нехватки данной культуры на внутреннем рынке.
НОВОСТИ
- 09:30 14.05.2022
- Многие президенты могут пропустить саммит Америк - NYT
- 09:00 14.05.2022
- В КНР выразили усомнились в уместности членства США в СБ ООН
- 08:50 14.05.2022
- Ким Чен Ын назвал вспышку COVID-19 в КНДР «великим потрясением»
- 08:40 14.05.2022
- Байден считает, что на саммите США - АСЕАН стороны запускают новую эру в своих отношениях
- 08:30 14.05.2022
- Министр обороны Украины заявил, что численность армии должна возрасти до 1 млн человек
- 20:40 13.05.2022
- Референдум о присоединении Южной Осетии к РФ пройдет 17 июля - Указ
- 20:07 13.05.2022
- "Союзмолоко" оценило риски, связанные с логистикой и поставкой импортозависимых товаров
- 19:22 13.05.2022
- В апреле 2022 годя цены на стройматериалы в РФ выросли почти на треть
- 18:46 13.05.2022
- Темой переговоров министров обороны РФ и США стала ситуация на Украине и другие вопросы безопасности
- 18:30 13.05.2022
- Впервые с 18 февраля прошли телефонные переговоры министров обороны РФ и США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать