В целях борьбы с олигархами в Британии представят новый законопроект

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании в ближайшее время в рамках борьбы с олигархами представит новый законопроект, который обяжет риелторов раскрывать имена конечных покупателей недвижимости в стране. Об этом заявил министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Соединенного Королевства Майкл Гоув в опубликованном в воскресенье интервью газете «Санди телеграф».



«Мы хотим покончить с мошенничеством с использованием незаконно нажитых средств, которые наводнили британский рынок недвижимости. Наш рынок больше не будет открыт для коррупционеров и режимов, отмывающих свои деньги и скрывающих свою личность», — сказал он.



